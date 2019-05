Bloccata una "carretta del mare" carica di immigrati, tutti sono stati denunciati

Sono una ventina i migranti, verosimilmente tunisini, che sono stati bloccati, questa notte, a circa 22 miglia a Sud di Porto Empedocle. Inizialmente, erano uscite per quello che doveva essere un intervento Sar le motovedette della Guardia costiera. Perché alla Capitaneria di porto era arrivato un "Sos". Ma la "carretta del mare" è stata agganciata - ed è stata un'operazione di polizia giudiziaria - dalle unità della Guardia di finanza.

Tutti i migranti sono stati iscritti - naturalmente, come si è sempre fatto, - nel registro degli indagati. L'ipotesi di reato è ingresso clandestino in territorio italiano. Appare scontato, inoltre, che, adesso, i militari delle Fiamme gialle stiano cercando - laddove possibile - di identificare i traghettatori di vite umane, coloro che rischiano appunto di essere indagati per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina.