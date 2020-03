L'avvocato accusato di minaccia: "Al momento io sono solo la vittima"

“Io non ho notizia del rinvio a giudizio, in ogni caso per quello che so io l’unico imputato è Piero Lavignani che è sotto processo da tempo davanti al giudice di pace per minaccia e percosse”.

L’avvocato Salvatore Collura interviene così in merito alla vicenda del decreto di citazione a giudizio a suo carico, emesso dalla procura, per le ipotesi di reato di minaccia e lesioni personali colpose ai danni di un uomo con cui era stato contrapposto in una causa legata a un contenzioso civilistico.

In particolare pare che Lavignani avesse un debito nei confronti di un cliente di Collura e che, per questa vicenda, fosse destinatario di una procedura di recupero coattivo delle somme. L’episodio al centro della vicenda risale all’8 agosto del 2017. Quel giorno pare che fra i due vi sarebbe stato un colloquio molto animato che avrebbe fatto riferimento al contenzioso in corso.

A margine della discussione l’avvocato l’avrebbe minacciato e poi, avrebbe innestato la marcia, “dopo avere chiuso repentinamente il finestrino”, trascinando l’uomo per alcuni metri e provocandogli “una lussazione interfalangea al quinto dito della mano sinistra con distacco parcellare della falange intermedia e una ferita”.

Lavignani, a sua volta, è imputato davanti al giudice di pace con l'accusa di avere minacciato il cliente di Collura, un socio e lo stesso avvocato, ai quali avrebbe detto che dovevano smetterla di agire legalmente nei suoi confronti per il recupero delle somme perchè, in caso contrario, gli avrebbe sparato.

E poi, inoltre, lo stesso Collura sarebbe stato colpito con un pugno. I fatti sarebbero avvenuti, anche in questo caso, l'8 agosto del 2017.