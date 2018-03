Autobus di linea senza assicurazione, maxi multa e fermo amministrativo

Autobus di linea – utilizzato dai pendolari, studenti in particolar modo, – trovato senza copertura assicurativa. Ad accertarlo, facendo scattare una maxi sanzione e il fermo amministrativo del mezzo, ieri mattina, sono stati i poliziotti del commissariato “Frontiera”. Agenti che, coordinati dal vice questore aggiunto Cesare Castelli, ieri, durante un pattugliamento del territorio hanno notato il mezzo mentre era al terminal, nei pressi del porto. I poliziotti, guardando i pullman in partenza, si sarebbero insospettiti a vedere quel determinato autobus. Troppo vecchio, troppo malandato hanno pensato. E’ scattato così il controllo. Verifiche che, di fatto, secondo gli obiettivi della polizia di Stato, servono per garantire la sicurezza dei mezzi utilizzati nei trasporti pubblici.

Mentre gli studenti cercavano di trovare posto per raggiungere gli istituti scolastici della provincia, i poliziotti del “Frontiera” hanno avviato la verifica della documentazione e naturalmente non ci hanno impiegato molto ad appurare che il pullman di linea era privo di assicurazione. E’ stata elevata una contravvenzione da 848 euro. Ma soprattutto – la procedura è comunque identica per ogni mezzo che viene trovato privo di polizza assicurativa – il bus è stato bloccato: fermo amministrativo. Gli studenti hanno dovuto cercare, dunque, un altro autobus per arrivare, ed in tempo, a scuola.

Il pullman potrà tornare in circolazione soltanto quando e se verrà pagata la multa e se verrà prodotto il rinnovo dell’assicurazione per almeno sei mesi.