L'Open Arms attracca a Porto Empedocle, c'è accordo per la redistribuzione dei migranti

La nave Open Arms, dell'omonima ong spagnola, è giunta ed ha attraccato a Porto Empedocle. Resterà alla banchina sotto sequestro, un provvedimento preventivo, che dovrà essere convalidato dal gip del tribunale, firmato dal procuratore capo di Agrigento Luigi Patronaggio. Nei prossimi giorni, non è escluso che la nave venga sottoposta - nell'ambito del fascicolo d'inchiesta aperto per rifiuto e omissione d'atti d'ufficio - ad accertamenti.

Il Viminale ha, intanto, rinnovato la richiesta alla Spagna di farsi carico degli immigrati sbarcati dalla Open Arms. Il ministero dell'Interno auspica che la Commissione Ue in accordo con il governo spagnolo, che si era reso già disponibile all'approdo della nave nei suoi porti e all'accoglienza, metta in atto i meccanismi per la redistribuzione degli immigrati, e chiede al presidente del Consiglio dei ministri e alla Farnesina di condividere questa posizione e di assumere iniziative.

I migranti a bordo della Open Arms saranno redistribuiti tra cinque Paesi europei - Spagna, Francia, Germania, Portogallo e Lussemburgo - e la Ue è "pronta" a cominciare questo processo. Lo ha ribadito - secondo quanto riporta l'Adnkronos - una portavoce della Commissione europea, Natasha Berthaud: "Gli accordi per la redistribuzione tra i cinque Paesi sono confermati e siamo pronti a iniziare questo processo". La portavoce non ha precisato quanti migranti prenderà ciascuno dei cinque Paesi (la Francia nei giorni scorsi aveva dato la disponibilità ad accoglierne 40), rimettendo la decisione alle autorità nazionali dei vari Stati.

A proposito della Ocean Viking, a bordo della quale si trovano da 12 giorni 356 migranti, la Commissione ha rinnovato l'appello a mostrare "lo stesso spirito di solidarietà" mostrato nel caso della Open Arms.