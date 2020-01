"Associazione a delinquere, truffa, rapina": deve scontare le pene, arrestato

Associazione a delinquere, truffa continuata e in concorso, rapina aggravata in concorso. E' per scontare un cumulo di pene pari a 2 anni e 7 mesi - per questi titoli di reato . che l'empedoclino Cristoforo Rosario La Rosa di 33 anni è stato, a metà mattinata, arrestato dai poliziotti del commissariato "Frontiera". Gli agenti hanno eseguito un ordine di esecuzione emesso dal pubblico ministero Chiara Bisso.

L’arrestato, dopo le formalità di rito, è stato accompagnato alla casa circondariale "Di Lorenzo" di Agrigento.