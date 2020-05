Emergenza migranti e Covid-19, è in arrivo la nave-quarantena: stazionerà davanti Porto Empedocle

"ll capo del dipartimento per le Libertà civili e l'Immigrazione, il prefetto Michele Di Bari, e il deputato Michele Perconti mi hanno preannunciato l'arrivo della nave-quarantena che stazionerà a largo di Porto Empedocle e che verrà gestita dalla Croce Rossa. Servirà per tenere in quarantena tutti i migranti che sbarcano sulle nostre coste e per superare dunque ogni rischio per la salute dei migranti stessi e dei cittadini". Lo ha detto il sindaco di Porto Empedocle, Ida Carmina, che ha portato avanti - assieme a quasi tutti i sindaci dell'Agrigentino la battaglia per avere una nave-quarantena a disposizione dell'Agrigentino.

"Sarà una nave con circa 300 posti e verosimilmente ormai arriverà la prossima settimana - ha aggiunto Ida Carmina - . L'appello dei sindaci agrigentini per tamponare la doppia emergenza: Coronavirus e immigrazione è stato ascoltato. Ringrazio il ministro Lamorgese, il prefetto Di Bari, i deputati Perconti, Cimino, Sodano e i sottosegretari Sibilia e Vito Crimi per la costante attenzione sulle vicende immigratorie della nostra costa".

E' la Moby Zaza dell'armatore 'Onorato', la nave individuata dal prefetto Michele Di Bari, soggetto attuatore per l'emergenza migranti in Italia, che ospiterà i migranti per il periodo della quarantena. E' la seconda nave individuata in Sicilia per consentire la quarantena dei migranti, dopo la nave traghetto 'Raffaele Rubattino" della Tirrenia, in rada nel golfo di Palermo. La Moby Zaza sosterà invece nella rada di Porto Empedocle.