Fucili a pompa e a canne mozze, il vice questore: "Le armi parleranno"

A chi appartengono quel fucile a canne mozze e quel fucile a pompa? Per chi venivano custoditi? Sono stati già utilizzati in episodi delinquenziali? E se sì, dove? E quando? Il sequestro delle armi e degli oltre 3 chili e 600 grammi di hashish – che ha fatto scattare l’arresto di Vincenzo Filippazzo, empedoclino, di 23 anni, - non rappresenta che la premessa di una delicatissima, e praticamente già in corso, attività investigativa. Un risultato importante quello realizzato dai poliziotti del commissariato “Frontiera” che sono coordinati dal vice questore Cesare Castelli. Importante perché sono state ritrovate, all’interno di un magazzino dei Grandi Lavori, armi illegalmente detenute: il fucile a pompa calibro 12 e il fucile a canne mozze e calcio tagliato, nonché 32 cartucce calibro 12. E importante perché dall’illegale mercato dello spaccio di sostanze stupefacenti sono stati eliminati 3 chili e 660 grammi di hashish: 32 panette e altri pezzetti di “roba” che, al dettaglio, dovrebbero avere – secondo quanto ipotizzato dalla polizia – un valore commerciale di oltre 20 mila euro.

“Le armi hanno le matricole e quindi potrà essere ricostruita la loro storia – ha spiegato ieri, durante la conferenza stampa, il vice questore Cesare Castelli, a capo del commissariato “Frontiera” di Porto Empedocle, - . Potrà essere stabilito anche se sono state già utilizzate ed eventualmente in quali episodi”. Verranno effettuati accertamenti balistici e verranno fatte delle comparazioni con pregressi episodi delinquenziali. Perché a Porto Empedocle, per dei danneggiamenti a mezzi di lavoro o alla saracinesca di un bar, sembrerebbe proprio che siano state utilizzate armi simili. Spetterà chiaramente agli esami squisitamente tecnici confermare quelle che, al momento, sono soltanto idee investigative dei poliziotti.

“Certamente non finisce qui – ha chiosato il vice questore Cesare Castelli - . Faremo dei ragionamenti investigativi perché i fucili, già visionati dai nostri specialisti, sono risultati essere perfettamente funzionanti. Le armi parleranno e riusciremo a risalire sia a chi appartenevano, sia dove e quando sono state eventualmente utilizzate”. Il fucile a pompa pare, secondo indiscrezioni, che possa essere di provenienza furtiva. Una provenienza che, fra l’altro, non dovrebbe nemmeno essere siciliana.