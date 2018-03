Arrestato per tre furti in Belgio, fissata udienza per l'estradizione

Il 10 maggio davanti alla Corte di appello di Palermo: è stata fissata l'udienza per discutere l'estradizione del trentenne Calogero Colombo, di Porto Empedocle, arrestato in esecuzione di un mandato di arresto europeo per tre furti in Belgio. Giovedì mattina, assistito dal suo difensore, l’avvocato Davide Casà, è comparso davanti al gip di Agrigento Francesco Provenzano che gli ha chiesto formalmente se desse il consenso all’estradizione incassando il “no”.

La procedura, in ogni caso, seguirà il suo corso ed è stata fissata l'udienza. Colombo deve scontare un anno di reclusione per un furto in appartamento mentre per un doppio colpo in altrettanti negozi di un centro commerciale deve scontare invece 16 mesi. I due mandati d’arresto europeo sono stati eseguiti, dalla polizia.

Ad emetterli era stata l’autorità giudiziaria belga. Dopo le formalità di rito, gli agenti del commissariato “Frontiera”, mercoledì, lo hanno portato al carcere Petrusa di Agrigento. I furti – secondo quanto è stato ricostruito dalla polizia – sono stati messi a segno nella città di La Louvière, in Belgio.

Il furto in appartamento è del 2014, quelli invece ai danni di due negozi risalgono al 2009. Le indagini delle autorità belghe hanno portato prima all’identificazione del presunto responsabile e poi, appunto, alla condanna che è diventata definitiva ed andava, quindi, eseguita.