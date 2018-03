Deficit da 12 milioni di euro, si va verso un nuovo dissesto?

Porto Empedocle, il bilancio consuntivo 2015 si chiude con un deficit di oltre 12 milioni di euro. Dopo circa un mese di sedute, e più rimaneggiamenti della documentazione contabile, il consiglio comunale ha approvato a maggioranza il bilancio consuntivo 2015, un documento che se originariamente era stato presentato con un risultato attivo di oltre 3 milioni e 200mila euro, oggi si chiude con un deficit stra milionario.

Uno stravolgimento dei numeri dovuto ad una inversione ad “U” dei revisori dei conti, i quali, sostanzialmente, a bilancio già realizzato evidenziarono una serie di criticità solo nell'ottobre 2016. Passaggio essenziale fu il riaccertamento dei residui attivi e passivi, che già all'epoca individuò un meno 9 milioni di euro che oggi è lievitato ulteriormente. “Nonostante i numeri in discussione – spiega il sindaco – l'unico dato che mi sento di evidenziare è che è stata riportata finalmente la verità contabile. Purtroppo, continueremo noi, e i cittadini empedoclini, a pagare le spese del vero e proprio disastro che abbiamo ereditato”.

Le conseguenze di una situazione finanziaria tanto disastrosa, del resto, non possono che ricadere sui cittadini. “Opereremo un'ulteriore tentativo di compressione della spesa – spiega l'assessore al Bilancio Salvatore Urso -, ma, soprattutto cercheremo di aumentare il trend delle entrate. Il 5 aprile porteremo all'analisi del Consiglio il ripiano di questa somma, una parte della quale sarà diluita in 3 anni, il resto in 30 anni, riducendo ove possibile ogni uscita. C’è il rischio di dover dichiarare un nuovo dissesto? Non è una possibilità che possiamo escludere a prescindere”.

