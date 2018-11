Cade albero secolare sulla statale, tragedia sfiorata: chiusa la strada

Un albero secolare nei pressi del centro commerciale "Le Rondini", nella strada statale 115, a Porto Empedocle, è caduto sulla carreggiata, a causa del maltempo, rischiando di travolgere le auto.

Un paio di vetture hanno frenato in tempo evitando l'impatto col tronco di quaranta metri. La strada è stata chiusa per motivi di sicurezza. La Prefettura ribadisce l'invito ai cittadini di non uscire da casa se non per motivi di assoluta necessità e attendere che si esaurisca l'ondata eccezionale di maltempo.