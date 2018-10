"Sparò al cognato per contrasti sentimentali", un perito trascriverà le intercettazioni

Un perito trascriverà tutte le intercettazioni telefoniche e ambientali disposte nell’ambito delle indagini: ieri mattina è stato conferito l’incarico e il 21 gennaio riferirà in aula. Nella stessa udienza sarà ascoltata la presunta vittima dell’agguato. Entra nel vivo, a distanza di quasi sei anni dalla sparatoria, il processo a carico del pescivendolo Giovanni Tuttolomondo, 49 anni, cognato di Libertino Vasile Cozzo, 42 anni, destinatario - sostiene l’accusa - dei colpi di arma da fuoco dell’imputato. I difensori, gli avvocati Salvatore Cusumano e Salvatore Pennica, all’udienza precedente avevano sollevato alcune eccezioni preliminari, relative all’utilizzabilità di alcuni atti.

I giudici della prima sezione penale presieduta da Alfonso Malato, in parte, gli hanno dato ragione e hanno disposto l’estromissione dal fascicolo di alcune prove e, in particolare, di una consulenza medico legale e di un filmato di videosorveglianza che sarebbero stati acquisiti e approfonditi “in assenza delle garanzie difensive previste dal codice”. Il dibattimento entrerà nel vivo con l’audizione in aula di Vasile Cozzo che, secondo l’accusa, riuscì a salvarsi solo grazie alla prontezza di riflessi con cui nascose la testa sotto un furgone. Tuttolomondo è accusato di avere esploso otto colpi di pistola per uccidere il cognato col quale erano sorti contrasti di natura passionale.