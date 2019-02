L'agguato al porto empedoclino, via libera definitivo al giudizio abbreviato

Il fascicolo è stato completato con l’acquisizione di tutti i documenti, compresi quelli del procedimento al tribunale del riesame. In precedenza era stata acquisita pure la consulenza del medico legale Claudia Minacapelli Marotta, che ha esaminato la documentazione arrivando a conclusioni opposte rispetto alla tesi portata avanti dal pm Elenia Manno.

Il 27 febbraio il processo a carico di James Burgio, il ventiseienne pregiudicato fermato dalla squadra mobile due giorni dopo l'agguato al porto empedoclino del 21 luglio scorso per cui, adesso, è imputato, entra nel vivo e potrebbe esserci anche la requisitoria. Il giudice dell’udienza preliminare Alessandra Vella, davanti alla quale è in corso il procedimento con rito abbreviato, ieri ha preso atto che è stata completata la formazione del fascicolo. Si torna in aula fra sette giorni.

La difesa, affidata agli avvocati Alfonso Neri e Salvatore Pennica, non ha mai contestato che, a sparare all'indirizzo del pescatore e dell’armatore, sia stato l’imputato. I legali, però, sostengono che Burgio avrebbe, comunque, fatto fuoco solo per ferire o intimorire ma non per uccidere.