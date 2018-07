Accusato di avere pestato il suocero, 32enne nega tutto e torna libero

Arresto convaliato ma nessuna misura cautelare. Il giudice monocratico Antonio Genna rimette in libertà il favarese Dario Micalizio, 36 anni, arrestato qualche ora prima con l'accusa di rissa e lesioni aggravate ai danni della compagna e del suocero. Il trentasienne, residente a Porto Empedocle, ha reso dichiarazioni spontanee e si è difeso sostenendo di non avere aggredito nessuno e di essere stato lui a subire le percosse del suocero.

Il pubblico ministero Margherita Licata aveva chiesto la convalida dell'arresto e l'applicazione dei domiciliari. Il difensore, l'avvocato Antonio Provenzani, aveva chiesto al giudice di non convalidare e non applicare alcuna misura. Il giudice, pur ratificando il provvedimento dei carabinieri, ha accolto la sua richiesta e lo ha rimesso in libertà.