"Vi stermino tutti", va ad aggredire con la pistola tre pescivendoli che lo picchiano a bastonate: tutti a giudizio

“Vi devo ammazzare tutti, vi devo sterminare”. Il pescivendolo empedoclino Libertino Vasile Cozzo, 43 anni e una lunghissima serie di precedenti alle spalle, anche per omicidio, sarebbe andato con una pistola clandestina nel deposito di pesce dove avrebbe dovuto consumare una vendetta per non meglio precisati motivi di astio. In realtà i rivali pare fossero molto preparati a situazioni del genere e lo avrebbero accerchiato con un bastone picchiandolo selvaggiamente alla testa, al volto e fratturandogli una gamba. Vasile Cozzo, nella circostanza, fu anche arrestato.

La vicenda, adesso, è approdata in aula per il processo. Ieri mattina, davanti al giudice monocratico Alfonso Pinto, sono comparsi, oltre a Vasile Cozzo, i tre pescivendoli – due fratelli e un loro nipote - che lo avrebbero brutalmente picchiato. Si tratta di Stanislao Freddoneve, 50 anni; Giovanni Freddoneve, 25 anni e Gaspare Freddoneve, 42 anni. Per Vasile Cozzo, difeso dall’avvocato Raimondo Tripodo, l’accusa è di minaccia aggravata dall’uso dell’arma. I Freddoneve, assistiti dall’avvocato Salvatore Pennica, sono imputati di lesioni aggravate.