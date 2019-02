Aggravata la misura: trentaseienne trasferito dai domiciliari in carcere

Dai domiciliari al carcere. E' stata aggravata la misura alla quale era sottoposto il trentaseienne di Porto Empedocle, Giuseppe Angarussa. Nelle scorse ore, i poliziotti del commissariato "Frontiera" hanno eseguito il provvedimento di aggravamento e, dopo le formalità di rito, il giovane empedoclino è stato portato al carcere Di Lorenzo di Agrigento.

Due anni fa, l'empedoclino venne arrestato in Spagna - in esecuzione di un mandato d'arresto europeo - per traffico di sostanze stupefacenti.