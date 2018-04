Accusato di abusi sull'ex moglie, il padre lo difende: "Stavano ancora insieme"

“Qualche giorno prima che mio figlio venisse arrestato sono andato a trovare la sua ex compagna a casa e li ho trovati insieme a letto. Fra loro c’era ancora una relazione”. Il padre dell’imputato lo difende in aula. Il maresciallo dei carabinieri Giuseppe Di Giorgi, comandante della stazione di Porto Empedocle, ricostruisce invece le indagini e i rapporti dell’imputato con la figlia visto che la ragazzina è una delle principali accusatrici. Il processo è quello a carico dell’empedoclino F.G., 34 anni, arrestato dai carabinieri il 2 giugno, poco dopo la presunta aggressione, con l'accusa di avere violentato e picchiato la donna in presenza della loro figlia.

L'imputato, all’udienza precedente, per oltre un'ora ha risposto alle domande del pm Alessandra Russo, dell'avvocato di parte civile Daniela Posante che difende l'ex compagna e del suo difensore Giuseppina Di Piazza. Il trentaquattrenne ha dato una ricostruzione dei fatti del tutto diversa rispetto all’ipotesi accusatoria. "Sono andato a casa sua per trovare nostra figlia - aveva detto - anche perchè avevo saputo che frequentasse un ragazzo più grande e volevo capire come stavano le cose. La mia ex compagna mi ha aggredito tirandomi un cellulare in testa, mi ha colpito nella nuca e mi sono dovuto difendere. Per questo ha riportato dei traumi". Ieri è iniziata l’audizione dei testi della difesa. Il maresciallo Di Giorgi ha raccontato delle indagini, avviate subito dopo la denuncia della donna che si presentò ferita in seguito alla presunta aggressione. Il sottufficiale ha detto, però, di non essere a conoscenza di altri contrasti e di precedenti dissidi fra l’imputato e l’ex compagno. Il padre dell trentaquattrenne ha detto, invece, che il figlio e l’ex compagna intrattenevano ancora una relazione, circostanza che l’imputato aveva riferito all’udienza precedente e che la donna, invece, nega raccontando di avere interrotto ogni rapporto da tempo e che, quel giorno, lo vide piombare nella sua abitazione.