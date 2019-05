"Stop and go" degli sporcaccioni: 22 denunciati, 13 mezzi sequestrati e multe per 14 mila euro

Scaricavano i rifiuti e, a gran velocità, si allontanavano. Non sapevano - non potevano sapere - che in quell'area, alle porte di Porto Empedocle, erano state disseminate delle telecamere. Apparecchiature che hanno permesso di identificare gli sporcaccioni e di risalire ai veicoli utilizzati: furgoni, autovetture e mezzi cassonati. I carabinieri di Agrigento, a conclusione di un’indagine avviata ad ottobre 2018, hanno denunciato 22 persone, sequestrato 13 veicoli ed elevato sanzioni amministrative per 14 mila euro.

I 22, insospettabili molto spesso, sono stati ritenuti responsabili di aver alimentato, per mesi e mesi, con rifiuti di ogni genere, una discarica abusiva a cielo aperto di oltre 1500 metri quadrati. L’operazione non a caso è stata chiamata “Stop & go”: l'abbandono dei rifiuti era, infatti, fulmineo.

L'area, estesa per oltre 1.500 metri appunto, è stata sequestrata in attesa di una successiva bonifica.