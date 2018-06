Smaltimento rifiuti al porticciolo, vertice fra consiglieri comunali e Hamel

Questa mattina i consiglieri William Giacalone, Rita Monella e Gerlando Gibilaro, componenti della seconda commissione consiliare permanente, hanno incontrato l’assessore con delega all’Ambiente Nello Hamel per trattare la questione relativa allo smaltimento dei rifiuti dei diportisti del porticciolo di San Leone, area di competenza del comune.

Gibilaro ha sottolineato le “criticità legate anche alla raccolta differenziata partita con una programmazione errata tant’è che la città sta vivendo uno dei periodi più brutti della sua storia con una situazione igienico-sanitaria al collasso”. La proposta è quella dell’adozione di un "provvedimento urgente e non indifferibile in modo da risolvere la questione dei rifiuti dei diportisti nell’area portuale”.

L’assessore comunale Hamel, ha sottolineato: “Nonostante tutte le difficoltà che si registrano in città in questo momento a causa dell’agitazione dei dipendenti della Rti e delle criticità nel discarico dell’indifferenziata, la zona portuale di San Leone è comunque servita dal servizio di raccolta ma occorre, considerate le peculiarità che caratterizzano la produzione dei rifiuti, soprattutto quelli provenienti dalle imbarcazioni, trovare ulteriori soluzioni migliorative del servizio”.

Nei prossimi giorni è stato indetto un incontro con i responsabili e con gli operatori del settore tenuto conto degli incrementi estivi ed una regolamentazione se è necessaria degli aspetti della tassazione.

I componenti della seconda commissione consiliare permanente hanno sottolineato che le dichiarazioni dell’assessore Hamel: “testimoniano una grave inefficienza per non avere preso in considerazione, l’emergenza rifiuti nell’area portuale".