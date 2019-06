Porti aperti a Lampedusa, arrivano i migranti: sbarcano in cento

I porti a Lampedusa sono aperti. Sono in tutto 100 i migranti approdati nelle ultime ore sull’isola più grande delle Pelagie. Ottantuno, in tutto, sono sbarcati all’alba a bordo di un gommone. I migranti sono stati lasciati al largo dell’isola da un peschereccio che faceva rientro verso le coste del Nord Africa.

La Guardia di finanza ha fatto di tutto per individuare la “nave madre”, l’imbarcazione è stata intercettate e bloccata poco dopo. Non solo maxi sbarchi, ma anche piccoli arrivi come i 12 ed i sette migranti, sbarcati in modo separato. Le autorità stanno cercando di capire se gli approdi sono riconducibili al peschereccio sequestrato.