Recupero della Porta di Mare, la soddisfazione del movimento Agrigento 2030

“Il movimento Agrigento2030 esprime soddisfazione a seguito delle recenti azioni sul territorio, nell’essere riuscito a smuovere e risvegliare coscienze ed animi, comprese quelle della nostra amministrazione che oggi finalmente si è interessata sull’emergenza di salvare la Porta di Mare.

Dopo l’intervento del maestro Franco Fasulo, ripreso poi da Legambiente, anche il nostro primo cittadino ha dichiarato alla stampa che la Porta di Mare sarà messa finalmente in salvo con un programma di interventi che prevede non soltanto il consolidamento strutturale e la messa in sicurezza, ma anche un intervento di restauro conservativo e una successiva apertura per la fruizione da parte dei cittadini e dei turisti.

Il movimento Agrigento2030 spera che ciò venga fatto nel più breve tempo possibile, i componenti del gruppo terranno comunque l’attenzione alta su questo e altri importanti beni storici architettonici, sperando che questi proclami non rimangano solo sulla carta ma si trasformino in azioni concrete e diventino stimoli e orgoglio per tutta la cittadinanza a creare una città migliore, degna del suo glorioso passato.”