Viadotto Akragas, in arrivo i primi ponteggi: iniziano i lavori

Viadotto Akragas, dopo settimane di silenzio sull'avvio dei lavori, all'inizio delle nuove polemiche giunge la notizia dell'imminente inizio delle attività.

A confermarlo è la stessa Anas, che ha annunciato che solo ieri sono arrivati i ponteggi che serviranno alla ditta incaricata di operare al di sotto del viadotto per migliorare le condizioni di pile e impalcati e riuscire, alla fine dei lavori, ad eliminare i limiti di carico fin qui imposti.

Tutt'altra storia sarà intervire sulla seconda metà di viadotto, quella che va dalla necropoli Pezzino a Porto Empedocle, dato che in questo caso non vi è non solo notizia di un progetto approvato, ma non è chiaro se le risorse oggi disponibili siano anche bastevoli.

Il 30 luglio, comunque, ad Agrigento si terrà una riunione tecnica con tutti gli enti coinvolti, a partire dal gestore, per verificare lo stato dell'arte e verificare tempi e prospettive.