Ponte Morandi, gli ambientalisti non cambiano idea: "Giù il viadotto"

Il ponte Morandi è chiuso da un anno, per la messa in sicurezza servirebbero circa 30 milioni di euro. Gli ambientalisti, uno su tutti l’associazione agrigentina “Mareamico”, continuano a portare avanti l’idea di: abbattere il ponte Morandi. Non è la prima volta che “Mareamico” avanza questa proposta.

“E’ un’infrastruttura brutta, vecchia e malata - scrive l'associazione di Agrigento - non è arrivato il momento di abbatterlo e ripristinare il paesaggio?”. La città è spaccata, in molti né chiedono la riapertura, altri sono d’accordo con l’associazione ambientalista: “Abbattete quel ponte”.