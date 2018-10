Terremoto, Protezione civile e pompieri simulano l'emergenza

In occasione del cinquantesimo anniversario del terremoto del Belice si è tenuta un'esercitazione di protezione civile regionale a cui ha partecipato il comando proinciale dei vigili del fuoco di Agrigento.

L'esercitazione ha previsto il verificarsi di un evento sismico nei territori del Belìce e l'attivazione dei Sistema nazionale di protezione civile, con l'istituzione del centro coordinamento soccorsi nella Sala di protezione civile della Prefettura di Agrigento, che si trova nei locali del comando dei vigili di Villaseta, di un centro operativo misto al Comune di Sciacca e dei centri operativi comunali nei Comuni di Montevago, Menfi, Santa Margherita Belìce e Sambuca di Sicilia.

In questa occasione il comando ha potuto verificare le fasi di intervento di soccorso alle popolazioni in sinergia con gli altri organi di protezione civile, sotto il coordinamento del prefetto di Agrigento Dario Caputo, applicando le procedure di mobilitazione e la relativa messaggistica, impiegando gli avanzati strumenti informatici per la gestione delle emergenze.