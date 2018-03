Poliziotto agrigentino "eroe" in trasferta, insegue e blocca un pirata della strada

Due pedoni di 40 e 37 anni sono stati investiti nella giornata di ieri a Messina. I due stavano attraversando la strada quando sono stati centrati in pieno da un’utilitaria. L’uomo e la donna sono sobbalzati via. Il conducente della vettura è scappato via non prestando nessun soccorso.

Un poliziotto in borghese e libero dal servizio, si è accorto di tutto e non ha esitato ad appuntarsi la targa del veicolo, non esitando a rincorrere il pirata della strada e fermarlo.

Il poliziotto si chiama Raffaele Stellario, ha 39 anni, ed è in forza alla “Volanti” della Questura di Agrigento, ma da tempo è aggregato a Messina. Stellario è riuscito a fare arrestare il magrebino che si trovava al volante dell’auto ubriaco. Stellario nel giro di poche ore è diventato il nuovo “eroe buono” di Messina. Lui, però, è chiaro e dice: “Ho fatto soltanto il mio dovere”.