Al volante senza cintura o revisione e col telefono in mano: raffica di sanzioni

Telefono in mano al volante, auto non revisionate e guida in stato di ebbrezza: la polizia stradale di Agrigento, coordinata dal vice questore aggiunto Andrea Morreale, nell'ambito del potenziamento dei servizi di vigilanza, ha eseguito numerosi controlli e sono scattate sanzioni.

Nel dettaglio, in 21 sono stati multati per avere guidato con il telefonino in mano, dieci per mancanza di revisione del veicolo, otto per mancanza della cintura di sicurezza e cinque per essersi messi alla guida di un mezzo senza copertura assicurativa.

In totale sono state ritirate cinque patenti ed una carta di circolazione e decurtati 120 punti. Diciotto i soccorsi effettuati nei confronti di automobilisti in difficoltà. Sono stati controllati 204 conducenti con precursore o etilometro, in 3 sono stati sorpresi con un tasso alcolico superiore al limite consentito. Per due di loro, avendo superato la soglia della sola violazione amministrativa, è scattata la denuncia.