Non mangiava da giorni e pronta a dormire per strada, soccorsa dalla polizia

E’ stata trovata mentre, con una serie di cartoni in mano, stava cercando di realizzare un giaciglio al riparo dalle raffiche di vento e dal freddo. A segnalare la presenza di una giovane donna, nei pressi di alcuni palazzi del centro cittadino, sono stati degli agrigentini residenti nella zona. I poliziotti della sezione “Volanti” sono accorsi immediatamente e si sono ritrovati davanti agli occhi un caso di degrado e di abbandono: la quarantenne agrigentina, stando a quanto è stato reso noto ieri, da qualche tempo ormai vive per strada. Una sua scelta, un consapevole allontanamento volontario. Ma una esistenza, purtroppo, fatta di stenti e di degrado.

I poliziotti hanno parlato a lungo con la donna che è stata naturalmente identificata. Non è stato semplice per gli agenti, ma alla fine sono riusciti non soltanto a trovarle una sistemazione temporanea per trascorrere al riparo le fredde notti, ma le hanno anche pagato la cena. La quarantenne, infatti, non mangiava da diversi giorni ed è risultata essere veramente stremata. Già dalla tarda serata di giovedì, i poliziotti della sezione “Volanti” della Questura di Agrigento si sono messi in contatto con i Servizi sociali di palazzo dei Giganti.