Lotta senza quartiere contro chi abbandona rifiuti: elevati 10 verbali

Continuano gli abbandoni di rifiuti lungo le strade provinciali, ma anche le sanzioni non si arrestano. Nei giorni scorsi, come riporta il Giornale di Sicilia, la Polizia provinciale ha provveduto ad elevare una decina di verbali contro altrettante persone sorprese a lasciare per strada la propria spazzatura senza alcun rispetto delle regole e dell'ambiente.

Tutto è avvenuto in territorio di Campobello di Licata e sempre grazie al sistema delle "video trappole" che continuano ad essere uno strumento indispensabile per fronteggiare il fenomeno.