Dopo le denunce, sequestrata la discarica abusiva di Montegrande

Discarica abusiva di rifiuti speciali nell'area di Monte Grande, scatta il sequestro e via alle indagini per inquinamento ambientale.

A dare la notizia è l'associazione Mareamico Agrigento, che nei giorni scorsi aveva denunciato come ignoti avessero abbandonato tra le campagne alcune bobine di materiale per impellicciatura per mobili, a cui si era tentato di dare fuoco.

Ad intervenire sul posto è stata la Polizia provinciale di Agrigento che ha recintato l'area e provveduto a sequestrare il tutto in attesa di successive indagini e, poi, della bonifica dell'area.