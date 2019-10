Arriva la fotocamera, polizia provinciale dichiara "guerra" agli incivili

La fotocamera, super tecnologica, è stata acquistata. La spesa, comprensiva degli oneri per tutti gli accessori, è stata – per le casse del Libero consorzio comunale di Agrigento - di oltre 1.200 euro. Presto, molto presto, anche la polizia provinciale sarà dotata di una fotocamera che servirà per fronteggiare gli incivili che, lungo le strade provinciali, continuano a far fiorire discariche di rifiuti più o meno grandi. I controlli, in tutti questi mesi, sono andati naturalmente avanti. Ma adesso ai classici appostamenti e monitoraggi verrà affiancata una vera e propria attività di intelligence.