Assembramento per la consegna di pacchi di spesa, interviene la Municipale

Nessun rispetto delle distanze di sicurezza mentre erano in fila per ritirare i sacchetti di spesa: interviene la polizia locale. A segnare l'episodio, documentandolo con report fotografico, è stato il movimento "Mani Libere" di Peppe Di Rosa. L'assembramento si è registrato tra le persone in attesa di ritirare il sacchetto con la spesa che era in corso di distribuzione in via Empedocle, presso la chiesa di Santa Lucia.

La Municipale ha rilevato anche la presenza di diverse persone senza mascherina ed è riuscita a disperdere la folla. Non si tratta, comunque, della prima volta che si registrano fatti di questo tipo soprattutto in occasione della distribuzione di buoni pasto o sacchi di spesa.