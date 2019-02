E' emergenza auto senza assicurazione, raffica di sequestri e sanzioni

"Strage" di auto senza assicurazione. A metterla a segno, accertando irregolarità e violazioni, è stato lo Street control della polizia municipale che è coordinata dal comandante Gaetano Di Giovanni. Ben sette, in un'unica giornata di controlli, le macchine che sono state sequestrate. E' accaduto a Villaseta, a Monserrato, ma anche in centro. Tutte le auto poste sotto sequestro sono state trovate senza assicurazione o con una polizza scaduta da tempo.

Nelle ultime tre uscite, la polizia municipale di Agrigento - che si avvale, appunto, della sofisticata apparecchiatura dello Street control - ha sequestrato complessivamente 9 autovetture per assicurazione scaduta o mancante. Elevate ben 10 sanzioni per revisione scaduta ed elevati 250 verbali per auto in sosta in doppia fila, in divieto o sui marciapiedi.

Chi viene trovato senza assicurazione va incontro ad una sanzione di 849 euro. Una multa che se viene pagata entro 5 giorni, ottiene lo sconto del 30 per cento. Se, invece, il proprietario decide di rottamarla risparmia un quarto. Stesso "risparmio", se l'assicurazione viene rinnovata - e presentata alla polizia municipale - dal sedicesimo al trentesimo giorno successivo. Scatta, però, comunque, il sequestro. Il mezzo può dunque essere affidato allo stesso proprietario se ha un luogo idoneo a custodirlo o affidato ad un custode abilitato, iscritto in un elenco prefettizio. Per dissequestrare la macchina sarà indispensabile pagare la multa e dimostrare d'aver fatto la polizza per almeno sei mesi. E se questo non accade, si passerà alla confisca.