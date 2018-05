"Guerra" ai lanciatori seriali, il plauso dell'Unione sindacale di base ai vigili urbani

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

Esprimiamo il nostro plauso al comandante dei vigili urbani di Agrigento, Gaetano Di Giovanni, ed alla sua squadra per le intense attività svolte per contrastare gli incivili “lanciatori seriali” di sacchetti di spazzatura lungo le vie della nostra città.



A nome di tutta l’organizzazione sindacale esprimiamo le nostre congratulazioni ai vigili urbani di Agrigento che con serietà, professionalità e abnegazione, stanno portando avanti azioni quotidiane contro i cittadini indisciplinati.



Atteso che gli obiettivi sono stati fermamente confermati, ci auguriamo altresì che venga attenzionato il piano per il miglioramento dell’efficienza dei servizi del corpo della polizia municipale.

Aldo Mucci

Unione sindacale di base