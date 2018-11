Polizia locale in stato di agitazione, l’assessore Muglia incontra i sindacati

La polizia locale, in stato di agitazione, si riunisce in assemblea sindacale, in presenza dell’assessore delegato, Massimo Muglia. L’assessore ha assicurato che verrà data una risposta adeguata alle esigenze dei vigili.

I dirigenti sindacali hanno infatti evidenziato le problematiche che hanno portato a proclamare lo stato di agitazione a seguito del mancato riscontro da parte dell’amministrazione riguardo la fornitura del vestiario, il pagamento delle spettanze arretrate (straordinario, progetto “Nike”, aumento contrattuale ecc.) e il fondo regionale per il miglioramento dell’efficienza dei servizi della polizia locale.

“L’assessore Muglia – si legge in una nota dei sindacati – ha affermato che le proteste sono legittime e da subito si attiverà per dare un’adeguata risposta al personale di cui ha riconosciuto la professionalità e serietà. In attesa che dalle parole si passi ai fatti in tempi brevi, le organizzazioni sindacali, in mancanza di un riscontro immediato, chiaro ed inequivocabile da parte dell’amministrazione comunale, si attiveranno le procedure di conciliazione davanti al prefetto di Agrigento”.