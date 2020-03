Controlli per contenere i contagi da Covid-19, dai balconi parte l'applauso per i poliziotti

Il sacrificio che le forze dell’ordine stanno compiendo per garantire la salute di tutti i cittadini non è passato inosservato nel centro storico di Agrigento dove, in via Plebis Rea, il passaggio di due pattuglie della polizia è stato "salutato" dall’Inno di Mameli. Dai balconi, come in questi giorni di emergenza è in uso fare, sono partite le note dell’inno nazionale e gli agenti, impegnati nelle attività di controllo, hanno arrestato la marcia e sono scesi in strada dove si sono messi sugli attenti.

Coronavirus, l'inno di Mameli cantato dai balconi: è un "vaccino" contro la paura

„ Coronavirus, l'inno di Mameli cantato dai balconi: è un "vaccino" contro la paura

Dopo gli onori militari, un lungo e commosso applauso, accompagnato anche dai grazie che i cittadini hanno tributato agli agenti. Dagli altoparlanti di una delle Volanti poi il saluto dei poliziotti agli agrigentini: “Grazie di cuore”. Un momento, quello di questo pomeriggio, che ha consolidato il rapporto di fiducia instaurato fra la collettività e i servitori dello Stato.“

"Agrigento non mollare": lottano in corsia ma non solo: medici e operatori lanciano raccolta di fondi

„ "Agrigento non mollare": lottano in corsia ma non solo: medici e operatori lanciano raccolta di fondi “