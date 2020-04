Riconosciuto dagli abiti indossati: 43enne denunciato per furto aggravato

Si erano introdotti in una salumeria trafugando quanto contenuto nelle casse: la polizia di Canicattì individua e denuncia l'autore.

I fatti si sono svolti in questi giorni. Ignoti, dopo aver forzato una grata in ferro, si erano infatti introdotti all'interno del locale rubando il denaro contenuto all'interno del registratore di cassa. Erano però dovuti fuggire subito dopo a causa dell'allarme del negozio. Grazie alle immagini della video i poliziotti sono riusciti ad acquisire importanti indizi, tra cui l'abbigliamento indossato da uno dei due responsabili del "colpo", noto pregiudicato canicattinese di 43 anni.

L’uomo è stato denunciato a piede libero per furto aggravato in esercizio commerciale. Sono invece in corso attività investigative per identificare il complice, probabilmente un familiare dell’indagato.