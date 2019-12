Natale sicuro, maxi controllo del territorio della polizia a Favara

Maxi controllo del territorio della polizia di Stato a Favara, dieci le pattuglie impiegate che hanno visto, gli agenti della sezione volanti, quelli del reparto prevenzione crimine di Palermo e della polizia stradale, presidiare il grosso centro agrigentino per attività di contrasto agli illeciti. Controlli quest’ultimi che, disposti dalla Questura di Agrigento e in prossimità delle festività, si sono ulteriormente intensificati. Diverse sono state le persone identificate, sia nei posti di blocco stradali e sia nei diversi locali pubblici che usualmente sono frequentati da persone con precedenti di polizia. A sovrintendere alle operazioni di controllo, il commissario capo Francesco Sammartino, dirigente della sezione Volanti della Questura della città dei Templi. I controlli odierni di Favara, centro quest’ultimo recentemente scenario di rapine in attività commerciali, interesseranno anche altre località della provincia, secondo un calendario stabilito dal questore, Rosa Maria Iraci, il tutto a garanzia della tutela dell’ordine pubblico e per consentire alla collettività, di trascorrere serenamente le festività .