"No alla violenza di genere": da Porta di Ponte si leva forte l'urlo

Nel giorno della festa degli innamorati, la Questura di Agrigento è presente a Porta di Ponte con il camper della campagna ministeriale "Questo non è amore". Si tratta dell’attività permanente della polizia sul tema della violenza di genere.

“A San Valentino – dice ai microfoni di AgrigentoNotizie il questore Rosa Maria Iraci - è importantissimo ricordare a tutti che noi siamo disponibili ad aiutare le vittime di una spirale di violenze da cui sembra difficile uscire. Eccoci in piazza per dire che l’amore si celebra in tutt’altra forma”.

“Oggi si celebra l’amore – ha ribadito l’ispettore Maria Volpe – e noi siamo qui per dire quello che non è amore, quindi qualsiasi forma di violenza che toglie il sorriso ad una donna”.