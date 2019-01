"Poligono di tiro senza autorizzazioni e 1.100 cartucce illegali": scatta sequestro e denuncia

Blitz all’interno del poligono di tiro al volo e dinamico che si trova ad Agrigento, nella frazione di Montaperto.

Dopo i controlli, effettuati a sorpresa dai militari dell'Arma, la struttura - che è gestita da una associazione sportiva - è stata sequestrata.

"La struttura non era in possesso delle necessarie autorizzazioni di pubblica sicurezza, della certificazione in materia antincendio e del piano di sicurezza del poligono - hanno reso noto dal comando provinciale dell'Arma di Agrigento - . Inoltre, nel corso delle verifiche svolte all’interno della struttura sono state trovate oltre 1.100 cartucce per pistola e fucile, di vari calibri, risultate illegalmente detenute. In particolare, si tratta di munizioni realizzate e confezionate artigianalmente - prosegue la ricostruzione ufficiale del comando provinciale di Agrigento - . Dunque, i militari dell’Arma si sono trovati di fronte ad una sorta di deposito abusivo di cartucce 'fai da te'. Non avendo rispettato quanto previsto dal codice penale e dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, il gestore del poligono, un 59enne agrigentino, è stato denunciato alla Procura, mentre per il poligono sono scattati i sigilli".