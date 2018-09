In città "atteggiamenti mafiosi radicati", esplode la polemica sulla guida turistica

Monta la polemica sulla descrizione di Agrigento in una guida turistica edita da Feltrinelli, dedicata alla Sicilia, che fa parte della collana Easy Rough Guide. Secondo quanto si legge, la città dei Templi, "ha uno scarso senso d'identità. Le statistiche del governo indicano che Agrigento è una delle città più povere d'Italia e non risulta una sorpresa apprendere che qui gli atteggiamenti di tipo mafioso sono ben radicati. Nessun pericolo per i turisti, solo una maggiore tendenza tra i ristoratori, rispetto al resto della Sicilia, a perpetrare piccole truffe".

Critico il presidente della Confcommercio Sicilia, Francesco Picarella, che ha infatti preannunciato delle azioni legali nei confronti della guida edita da Feltrinelli, per diffamazione.

"La guida è piena di passi sconcertanti come quello appena citato, - afferma Picarella - un'offesa ai commercianti onesti, a coloro che credono nel lavoro, a quelli che si sono battuti per anni affinché il buon nome della Sicilia non venisse necessariamente affiancato alla parola mafia. E' grande la nostra rabbia - ha detto Picarella - nei confronti di una guida che adopera un linguaggio offensivo, figlio di stereotipi razzisti che per troppo tempo hanno penalizzato e spesso condannato col marchio di infamia un territorio ricco di risorse e di persone perbene, che da anni si impegnano quotidianamente per superare quei problemi che affliggono questa comunità, ma che in buona parte sono stati superati".

"Invito anche il sindaco Firetto - continua Picarella - ad unirsi alle azioni di Confcommercio per la salvaguardi e tutela dell'immagine della nostra città". Una vera e propria propaganda "antimeridionale" che non ha colpito soltanto la Sicilia. Difatti, diverse denunce e segnalazioni sono partite anche da Caserta, Benevento e Napoli, località a loro volta diffamate dalla guida "Italia del sud e isole", anch'essa edita da Feltrinelli, anch'essa facente parte della collana "Easy Rough Guide".