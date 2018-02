Vigili urbani in "prestito" da un Comune all'altro: avviato l'iter

Vigili urbani in “prestito” da un Municipio all’altro. E’ diventato realtà il coordinamento tecnico fra tutti i comandi della polizia municipale dei Comuni Agrigentini. E’ stato già eletto presidente il comandante della città dei Templi: Gaetano Di Giovanni e il gruppo tecnico sta, adesso, cercando di redigere un accordo di regolamento per fare in modo proprio che i diversi enti possano – in occasione di eventi, manifestazioni o per particolari esigenze – prestarsi gli uomini. La coperta è corta. E allora i comandanti dei vari comandi hanno già deciso di darsi una mano fra di loro. Basterà semplicemente, ad esempio, che il sindaco di Agrigento, Lillo Firetto, chieda formalmente “aiuto” a quello di Raffadali o a quello di Favara o, ancora, di Siculiana. Ente che dunque manderà, per l’occasione specificata, i rinforzi. E lo stesso, naturalmente, farà poi Agrigento.

Se da un lato, dunque, la polizia municipale di Agrigento – con in testa il comandante Gaetano Di Giovanni – sta tentando di sopperire alla drammatica carenza di organico, dall’altro – proprio negli ultimi giorni – la Giunta ha tagliato le ore al personale a tempo determinato.

I vigili urbani precari sono così passati da 32 a 30 ore settimanali.