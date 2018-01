Pochi vigili urbani, la Cgil incalza l'amministrazione: "Passare a full-time"

Pochi vigili urbani nel territorio comunale di Agrigento. Lo segnala il coordinatore provinciale Enti locali della Fp Cgil, Pietro Aquilino, lamendando che "a causa di un organico sottodimensionato, che non consente di interporre il personale, in tutte le svariate attività istituzionali e di garanzia della circolazione stradale e della sicurezza del territorio, le unità di polizia locale sono messe a rischio da servizi espletati a volte singolarmente per l’esiguità del personale a disposizione". Aquilino, inoltre, ha espresso solidarietà al corpo di polizia municipale, ed in particolare all’agente, che durante lo svolgimento del proprio turno di lavoro è stata "involontaria protagonista di uno spiacevole episodio".

Il sindacalista ha scritto una nota al sindaco Calogero Firetto, all’assessore Gabriella Battaglia, al segretario comunale e al comandante della polizia municipale, chiedendo "ad ognuno per le proprie competenze, di mettere in atto, prontamente, le azioni necessarie per poter risolvere adeguatamente le suddette problematiche, al fine di dare serenità ai lavoratori, ed efficienza ai servizi, aumentando il numero del personale in organico, sicuramente insufficiente rispetto al fabbisogno, suggerendo, che una prima e pronta risposta potrebbe essere l’implementazione dell’orario di lavoro da tempo parziale a tempo pieno".