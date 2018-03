Briciole per il "Pirandello", Firetto: "Ma i deputati di questa provincia dove sono?"

"La storia dice alcune cose sul teatro Pirandello: ha un cartellone di prima fascia, i migliori spettacoli del panorama nazionale vengono rappresentati ad Agrigento, ha una direzione artistica e un presidente di sicuro valore. Ed è un teatro che produce. Lo dimostra 'Vestire gli ignudi' con la regia di Gaetano Aronica. Opera che, al teatro Palladium di Roma, ha ottenuto le migliori recenzioni". Lo dice il sindaco di Agrigento Lillo Firetto commentando i 50 mila euro previsti nella Finanziaria della Regione per il teatro Pirandello.

"Non è possibile nemmeno pensare che a un teatro come questo vengano lasciate le briciole. Il 'Pirandello', quest'anno, s'è anche aperto al territorio, alle realtà locali, con un concorso che è stato sponsorizzato dai privati - ricorda lo stesso amministratore - . La cultura così si fa? Cosa è una questione di pressing? La domanda nasce spontanea: i deputati regionali eletti in questa provincia, di tutti i colori politici, sia quelli stagionati e quelli di nuovo conio, dove sono? Perché hanno consentito che Agrigento e il suo teatro venissero trattate in questo modo? Agrigento che ricordo è entrata nella short list delle candidate a capitale italiana della cultura 2020".