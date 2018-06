Manca acqua nei serbatoi, disagi in diversi quartieri della città

Poca acqua in arrivo nel serbatoio Forche da parte di Siciliacque. Per questo - fanno sapere da Girgenti Acque - "non sono stati raggiunti i livelli ottimali di risorsa idrica" previsti in alcuni serbatoi comunali.

Precisamente, oltre al Forche, Rupe Atenea; Giardini; Viale; Itria; Madonna delle Rocche; Cozzo Mosè e Poggio Muscello.

"Tale inconveniente, di conseguenza, - aggiungono da Girgenti Acque - non sta consentendo il regolare svolgimento delle turnazioni idriche previste, per la giornata di oggi, nelle zone servite dai serbatoi su indicati. Non appena sarà ripristinata la fornitura idrica, verrà consequenzialmente ristabilita la regolare distribuzione, che si normalizzerà nel rispetto dei necessari tempi tecnici".