Niente plastica monouso, il Comune: "Non aderiremo alla campagna"

Comune di Agrigento “Plastic Free”? No grazie.

Anche se il Consiglio comunale ha approvato una mozione che impegnerebbe l'amministrazione comunale a portare avanti campagne di sensibilizzazione contro l'uso della plastica monouso, la giunta non sarebbe al momento interessata alla cosa.

“Abbiamo sposato in linea di principio la proposta – spiega l’assessore Nello Hamel – e abbiamo sostenuto la stessa in Aula. Tuttavia siamo abbastanza titubanti sulla reale applicabilità della stessa stante non solo l’impatto che questo avrebbe sulla comunità, penso ad esempio alle attività commerciali prima ancora che alle famiglie, ma anche perché il tema è ancora oggi abbastanza controverso e si rischierebbe di dotarsi di uno strumento che verrebbe poi contestato in altre sedi. Dal canto nostro – conclude – faremo attività di informazione sul tema del riciclo a partire dalla scuole, disincentivando ad esempio l’uso delle bottigliette di plastica usa e getta”.