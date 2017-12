"Pizzo sulle buste paga", i fratelli La Gaipa chiedono di patteggiare e tornano liberi

L'imprenditore Fabrizio La Gaipa, 42 anni, titolare dell'hotel Costazzurra e primo dei non eletti all'Ars col M5s, finito agli arresti domiciliari lo scorso 14 novembre, con l'accusa di estorsione ai dipendenti, e il fratello Salvatore, 46 anni, socio dell'attività, destinatario di un provvedimento di divieto di dimora ad Agrigento, risarciscono le vittime, patteggiano e tornano liberi.

L'ordinanza che revoca il provvedimento cautelare è stata emessa questa mattina dal gip Stefano Zammuto su richiesta dei difensori, gli avvocati Diego Galluzzo e Calogero Petix dopo che i legali hanno concordato con il pm Gloria Andreoli di patteggiare una pena entro i due anni di reclusione e, quindi, con il beneficio della sospensione condizionale. La pena concordata è di due anni per Fabrizio e di un anno e 8 mesi per il fratello. La ratifica spetterà adesso al gip chiamato a valutare la congruità della pena.

I La Gaipa, dopo che in un primo momento avevano negato gli addebiti, hanno ammesso i fatti e risarcito le vittime. Nel frattempo la Procura ha contestato loro altri due episodi.

L'uomo politico e il fratello, in misura minore perchè si occupava marginalmente della gestione del personale, sono accusati di estorsione ai danni dei dipendenti dell'attività ai quali avrebbero estorto una parte consistente dello stipendio che veniva loro formalmente erogato.

Tre di loro lo hanno accusato descrivendo il sistema del "cavallo di ritorno" che prevedeva la restituzione in contanti di oltre un terzo di quanto previsto in busta paga e versato in precedenza con bonifico. Uno di loro ha registrato due conversazioni di nascosto, nelle quali si sente nitidamente Fabrizio La Gaipa e il dipendente - un cuoco di 43 anni, attivista del Movimento come La Gaipa - discutere di termini e modalità della restituzione.