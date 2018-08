Conto alla rovescia per il "Pizza Fest", ci sarà anche Enrico Ruggeri

Tutto pronto a Riber aper il Pizza Fest 2018. Tra le novità di quest'anno, il Pizza Fest Young, dal 31 agosto al 2 settembre. Una sorta di “anteprima” all’insegna delle risate. Saranno tre giorni dedicati al cabaret con nomi noti al pubblico nazionale.

L’esibizione del cantautore Enrico Ruggeri nella serata conclusiva del Pizza Fest, il 16 settembre, è confermata. L’artista ha dovuto, nelle settimane scorse, sospendere il suo tour a causa di un edema alle corde vocali. Ma tornerà a esibirsi già dal 26 agosto. A darne conferma lo stesso cantautore nel suo profilo Facebook.

Dunque, il programma di intrattenimento degli eventi per i due step del Pizza Fest viene confermato.

“Tutto prosegue - dichiara l’assessore allo Spettacolo, Francesco Montalbano - per dare inizio a sette giorni intensi di intrattenimenti cabarettistici e musicali. Ma non solo. Il Pizza Fest è un’occasione per dibattere temi che riguardano la comunità riberese e il territorio. Sono programmati appuntamenti nei quali i temi dell’economia riberese, del sociale, avranno il giusto spazio e rappresenteranno momenti di riflessione per ulteriori approfondimenti e per una giusta valorizzazione nell’attività amministrativa”.

Tra dieci giorni, dunque, si alza il primo sipario sul Pizza Fest. Dal 31 agosto al 2 settembre, sul palco allestito a Seccagrande sarà la “festa” del cabaret. Si inizia il 31 con Roberto Lipari, l’1 settembre con il duo I Soldi Spicci e il 2 con Sicilia Cabaret che ospiterà diversi cabarettisti siciliani. Tre giorni del Pizza Fest Young all’insegna della comicità, delle risate, di momenti rilassanti.