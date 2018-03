Pitbull si avventa su uno Yorkshire, il cagnolino salvato dal suo padrone

Paura nel quartiere di Villaseta. Un pitbull ha tentato di sbranare uno Yorkshire, aggredendo anche il padrone del cagnolino intervenuto per difenderlo dall'aggressione. Lo riporta il quotidiano La Sicilia.

Il pitbull è stato trascinato via dal padrone, subito accorso per evitare il peggio. L'episodio è avvenuto a circa cento metri dalla piscina comunale. Secondo quanto si legge, il pittbul - senza guinzaglio e museruola - avrebbe aggredito lo Yorkshire mentre era a passeggio col suo padrone. Il pittbul si sarebbe avventato alla gola del piccolo cane, mentre il padrone avrebbe tentato di liberarlo dalla presa, rimediando qualche morso. Fortunamente il padrone del pitbull è intervenuto in tempo, richiamando all'ordine il suo cane.