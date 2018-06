"Trovato con pistola con matricola abrasa", condannato a 2 anni e 8 mesi

La Corte di Cassazione ha confermato la condanna a 2 anni 8 mesi di reclusione per un trentaseienne di Ribera, Rosario Failla, che, diversi anni fa, sarebbe stato trovato in possesso di una pistola calibro 22, perfettamente funzionante, e matricola abrasa. Lo riporta oggi il quotidiano La Sicilia. Già in primo grado e in appello, l'uomo era stato condannato per le ipotesi di reato di illegale detenzione e porto in luogo pubblico di arma e relativo munizionamento e per l'ipotesi di reato di ricettazione.

Secondo quanto emerse dall'inchiesta di allora, l'uomo avrebbe acquistato il revolver pagando 400 euro.