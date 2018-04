Pista di pattinaggio abbandonata, Spataro: "Si crei un tavolo tecnico"

La commissione consiliare Sport di Agrigento, presieduta da Pasquale Spataro, riunita con all’ordine del giorno, tra l’altro, le condizioni in cui versa la pista di pattinaggio a San Leone, a conclusione dei lavori ha invitato il sindaco, Calogero Firetto, ad istituire un tavolo tecnico, in presenza del Demanio marittimo, e di tutte le associazioni di pattinaggio presenti nel territorio, "affinchè sia individuato un percorso amministrativo corretto per il ripristino della stessa pista di pattinaggio".

Spataro aggiunge: “Come comunicato dal dirigente Mantione al Consiglio comunale, il Comune di Agrigento non è più titolare di alcuna concessione sull’area del demanio in cui ricade la pista di pattinaggio a San Leone. E ciò è stato confermato dall’assessore Giovanni Amico e dall’Ufficio Patrimonio. Dunque, non comprendiamo come l’Ufficio Protagonismo civico, lo scorso 24 aprile, abbia potuto autorizzare interventi di manutenzione e miglioramento funzionale della pista di pattinaggio, una struttura di cui il Comune non ha la disponibilità. Chiediamo quindi al sindaco la revoca di tale autorizzazione, evidentemente frutto dell’ormai rituale pressappochismo amministrativo, e che si proceda all’istituzione del ‘tavolo tecnico’ per concertare insieme il percorso amministrativo da seguire”.