Pista ciclabile da rivedere, il sindaco: "Aveva presentato della criticità"

Era stata inaugurata in pompa magna, adesso la pista ciclabile di viale Nettuno deve rifarsi il look. Una ditta incaricata dal Comune è, da ieri, al lavoro. “La pista ciclabile aveva presentato delle criticità”. Questo il commento del sindaco di Porto Empedocle, Ida Carmina. Gli operatori comunali stanno lavorando sul rifacimento totale della pista ciclabile. L’opera, inaugurata appena l’estate scorsa, ha presentato delle lacune.

Sono in essere le operazioni dell’ intero rifacimento della pista ciclabile del nostro Lido. D’ intesa con l'azienda abbiamo atteso il periodo climaticamente più adatto per le operazioni per fare in modo che il lido si presenti in tutto il suo splendore alla bella stagione". Queste le parole del sindaco di Porto Empedocle, Ida Carmina. La pista ciclabile tornerà ad essere praticabile, la zona del Lido Azzurro attende, più che mai speranzosa, l'arrivo della bella stagione.